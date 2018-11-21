مقتل قاصر في ظروف غامضة ببشار

وقعت جريمة قتل مروعة في المكان المسمى بسيدي الحاج علي بعد ثلاثة كلم من مدينة العبادلة ببشار.

الجريمة راح ضحيتها الشاب ب.سعيد البالغ من العمر 17سنة، حيث اختفى الضحية من يوم الأحد صباحا وقد تم تبليغ المصالح الأمنية بذلك.

وفور ما باشرت المصالح الأمنية عملية البحث والإستطلاع دامت 20 ساعة، أفضت إلى العثور على القاصر مقتولا.

وتم على إثرها، تطويق مسرح الجريمة من الشرطة العلمية، الدرك الوطني، بحضور وكيل الجمهورية لدي محكمة العبادلة.

وقد تم نقل الجثة من طرف الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفي العبادلة، على أن يتم نقل الجثة نحو مستشفى بشار.

وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، والتحقيق لايزال مفتوحا.