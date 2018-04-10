مقتل كهل بسبب رنة الهاتف في المسجد بالوادي

اهتزت بلدية النخلة بولاية الوادي أمس الإثنين على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 58 سنة.

تفاصيل الحادث تعود إلى صلاة العشاء حين رن هاتف الضحية أثناء أداء الصلاة وهو ما ثار له الجاني مباشرة.

بعد الإنتهاء من أداء الصلاة بالالتزام بغلق الهاتف وعدم إثارة أصوات تزعج المصلين.

ونشبت ملاسنات بين الطرفين وهو ما أثار حفيظة القاتل في الثلاثينيات من العمر، أين اعترض سبيله لحظة الخروج من المسجد.

وواصلا التشاجر اللفظي إلى أن وجّه له طعنات بسكين على مستوى الصدر والقلب، ليتم تحويل الضحية على جناح السرعة إلى الإستعجالات الطبية بالرباح.

والتي حوّلت الضحية إلى الإستعجالات المركزية، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه.

في حين تدخلت عناصر الدرك التي أوقفت الجاني وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب.

وتفاصيل الجريمة الشنعاء التي تعد سابقة من نوعها على مستوى الولاية .