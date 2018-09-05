مقتل كهل في ظروف غامضة بالوادي

إهتز الشارع المحلي بولاية المنتدبة المغير بولاية الوادي على وقع تعرض كهل لجريمة قتل شنعاء،

الضحية يدعى” كمال.ب” يبلغ من العمر 43 سنة ينحدر من واد البارد بولاية بجاية ويقيم ببلدية المغير بالوادي رفقة أسرته،

جريمة القتل وقعت بالقرب من ثانوية شهرة، ليتم نقله على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية للاستعجالات الطبية بالمغير،

والتي لفظ أنفاسه الأخيرة بها متأثرا بإعتداءات التي مست كافة الجسد حرمته حتى من التكلم والإدلاء بمن قام بالاعتداء عليه حسب مصدر للنهار .

كمال يعمل في الولاية المنتدبة المغير نجار داخل محله المقابل لفرقة الدرك الوطني،

وأفادت مصادر مقربة أن المتوفي قدم عدد من الشكاوى لتهديده في أكثر من مرة للمصالح الأمن،

ويرجح أن التهديدات تعود الى خلافات مع أطراف لم يكشف مصادرنا عنها،

من جهتها عائلة الضحية طالبت بكشف الحقيقة حول مقتله خاصة وأنه قدم عدة بلاغات حول تعرضه للتهديد من قبل جهات مجهولة.