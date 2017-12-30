مقتل لاعب من فريق شباب تبسبست بطنعة خنجر خلال عرس في تڤرت

اهتز، مساء أول أمس، سكان بلدية تبسبست في تڤرت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها لاعب من فريق شباب بلدية تبسبست وهو شاب في العشرين من العمر، وذلك بعد تلقيه طعنة بواسطة آلة حادة معروفة محليا باسم “حجامة” من طرف أحد الأشخاص.

وحسب بعض المصادر من عين المكان، فقد دخل الضحية ويسمى “توفيق.د” في ملاسنة مع أحد الشباب الساهر بالحفل الموسيقي، قبل أن تتطور الأمور إلى شجار، ويضيف ذات المصدر أن بعض العقلاء تدخلوا لفك النزاع لكن الشاب لم يهدأ له بال، فقام بملاحقة الضحية موجها له طعنة بواسطة آلة حادة أسقطته أرضا، وقد نقل الضحية على متن سيارة خاصة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سليمان عميرات، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته البليغة. من جهتها، مصالح الأمن الوطني تدخلت وفتحت تحقيقا حول هذه الجريمة التي خلفت الكثير من الحزن والأسى لدى سكان بلدية تبسبست.