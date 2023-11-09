مقتل مذيع راديو على الهواء مباشرة

قتل مذيع راديو على الهواء مباشرة خلال بث برنامجه الإذاعي المباشر على فيسبوك. حيث أصيب المذيع الفلبيني برصاص رجل اقتحم الاستوديو الخاص به.

أثناء بث برنامجه الإذاعي مباشرة على فيسبوك، قُتل خوان جومالون، المذيع الفلبيني الذي أطلق على نفسه اسم “DJ Johnny Walker”. برصاص رجل دخل الاستوديو الخاص به، وفقًا لما أوردته شبكة سي بي إس نيوز.

وفتح تحقيق على الفور لمعرفة الفاعل. وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن المهاجم تظاهر بأنه مستمع قبل أن يقتحم الاستوديو ويطلق النار عليه مرتين.

وقبل مغادرة مكان الحادث، قام المهاجم بخطف القلادة الذهبية للضحية. ثم لاذ بالفرار على دراجة نارية كان يقودها شريك له.

وفي مواجهة هذا الهجوم العنيف، أدان رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس جونيور. هذا الهجوم وأمر الشرطة بالعثور على المسؤولين عن وفاة مذيع الراديو واعتقالهم وإدانتهم.

وقال في بيان: “لن يتم التسامح مع الهجمات على الصحفيين في ديمقراطيتنا. وأولئك الذين يهددون حرية الصحافة سيواجهون العواقب الكاملة لأفعالهم”.

وبعد الهجوم المميت الذي أودى بحياة خوان جومالون (57 عاما). كانت زوجته هي التي نقلته إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه. ولكن بعد فوات الأوان، عندما وصل الأطباء إلى هناك، لم يتمكنوا إلا من ملاحظة وفاته.

ويستمر التحقيق لتحديد هوية المعتدي، وأشارت الشرطة إلى أنها مهتمة بشكل خاص بمقاطع فيديو المراقبة من الحي. لمعرفة ما إذا كانت قد سجلت أي عناصر مهمة.

كما أنهم مهتمون أيضًا بالدافع وراء جريمة القتل، لأنه لم يكن من المعروف أن الصحفي “انتقد أي شخص في برنامجه”. حسبما صرح قائد الشرطة لوكالة فرانس برس.