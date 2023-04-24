مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم

كشف موقع الجزيرة مصر اليوم عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بعد استهدافه من المليشيا المتمردة بالخرطوم.

ووفقا لذات الموقع خبر مقتل مساعد الملحق العسكري المصري تم الاعلان عنه من طرف الناطق باسم الجيش السوداني.

كما اعلنت الخارجية المصرية مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم

مساعد الملحق العسكري المصري قُتل وهو فى طريقه إلى مقر السفارة لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.

هذا وتجددت الاشتباكات في مناطق عدة بالعاصمة السودانية، في حيتن تستمر فيه عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب.

وأعلنت الجزائر اليوم عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان والراغبين في مغادرة البلد. وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم، ابتداء من اليوم 24 أفريل 2023. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.