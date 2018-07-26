مقتل مستوطن صهيوني في عملية طعن بالقدس

أعلن الإسعاف الصهيوني “نجمة داوود الحمراء”، اليوم الخميس، عن مقتل مستوطن بعملية طعن داخل مستوطنة بالقدس.

وقال الإسعاف في بيان: “مقتل صهيوني يبلغ من العمر 50 عاما متأثرا بجروح بالغة للغاية أصيب بها خلال عملية طعن إرهابية “.

أصيب ثلاثة مستوطنين، مساء الخميس، بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل مستوطنة “آدم” بين رام الله والقدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية: إن المنفذ اقتحم المستوطنة، وأصاب ثلاثة مستوطنين، اثنين منهم بجراحٍ حرجة في أطرافهم العلوية داخل أحد المنازل بالمستوطنة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن استشهاد المنفذ وهو الشاب محمد طارق ابراهيم دار يوسف من بلدة كوبر شمال مدينة رام الله.