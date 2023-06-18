مقتل مصور قناة TF1 الفرنسية والمتهم جزائري

بعد أن مكث لمدة شهرين في غيبوبة، توفي مصور قناة TF1 ، Guillaume Taverne. بعد أن هاجمه شاب من أصل جزائري، حسب الإعلام الفرنسي.

وتعرض غيوم تافرن، البالغ من العمر 57 عامًا، للضرب على يد حراق من أصل جزائري ليس بعيدًا عن غار دو نور. في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية.

وأشار محامي عائلة الضحية أن هذا الأخير تعرض لتعنيف كبير تلتها ضربة عنيفة على مستوى الظهر. مكث على إثرها في المستشفى حتى وفاته.

وتعود حيثيات القضية، إلى 5 أفريل، بينما كان يغادر متجرًا لتأجير معدات الفيديو. حيث كان Guillaume Tavarne يسير في شارع Faubourg-Poissonnière باتجاه شارع Barbès.

وتعرض الضحية ، الذي فوجئ من قبل رجلين، للهجوم والضرب. وبحسب معلومات من الصحافة الفرنسية، تعرض الضحية للضرب بلوح خشبي وطفاية حريق قديمة ثم الطعن.