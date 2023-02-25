مقتل معتمرَين جزائريَّين في السعودية.. ديوان الحج والعمرة يوضح

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت، أنه باشر بكل الإجراءات اللازمة بخصوص الحادثة التي راح ضحيتها معتمران جزائريان بالسعودية. وهذا بالتنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة ومع مسير وكالة السياحة والأسفار “أنوار الصباح”.

كما أعلن الديوان الوطني للحج و العمرة بمعية القنصلية الجزائرية العامة بجدة يتابع ما ستسفر عليه التحقيقات و كل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين يرحمهما الله.

وألقت مصالح الأمن في السعودية، على شخص جزائري الجنسية، بعد اعتدائه على معتمرين جزائريين في أحد الفنادق، ما أدى إلى وفاتهما.

وجاء في بيان شرطة العاصمة المقدسة “ألقت الأخيرة القبض على زائر من الجنسية الجزائرية”. “لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها”. “في أحد الفنادق والهروب من الموقع، ما أدى إلى وفاتهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.