مقتل مغترب إثر اعتداء عليه ومحاولة السطو على أمواله في تيبازة

الضحية كان قد سحب مبلغا ماليا من مكتب بريد ببواسماعيل

اهتزت، ليلة أول أمس، مدينة بواسماعيل في تيبازة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مغترب في الخمسينات من العمر.

وحسب مصادر محلية موثوقة، فإن الجريمة وقعت قبل صلاة العشاء، عندما كان الضحية المدعو «محمد الميڤري» والمنحدر من مدينة خمسيتي ميناء، متواجدا بالقرب من مركز بريد بواسماعيل بوسط المدينة،

وقام بسحب مبلغ مالي من آلة السحب الإلكتروني، قبل أن يتفاجأ بشخص يعتدي عليه من الخلف محاولا سرقة

المال الذي كان بحوزته، وعند محاولة الضحية الدفاع عن نفسه انهال عليه الجاني المنحدر هو الآخر من مدينة

خميستي، بوابل من اللكمات ليسقط على مؤخرة رأسه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بذات المكان.

وقد تم توقيف الجاني في ظرف قياسي من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك ببواسماعيل، التي كانت غير

بعيدة عن مسرح الجريمة موازاة مع فتحها تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الجريمة