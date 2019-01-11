مقتل مغترب جزائري رميا بالرصاص بمرسيليا

لقي شاب جزائري مغترب “ياسين سعودي” حتفه رميا بالرصاص، في مرسيليا جنوب فرنسا، ليلة الأربعاء إلى الخميس، حسبما كشف عنه موقع ALG24.

وأوضح المصدر، أن الضحية البالغ من العمر 25 سنة، قتل بالرصاص من قبل رجال مجهولين.

عندما أوقفت سيارتها في مرآب في الباستيل، في منطقة سان لويس، على بعد 15 كم جنوب مرسيليا.

ليتم نقل جثمانه إلى مستشفى المدينة، في حين أغلقت الشرطة كل المنطقة الخامسة عشرة في مرسيليا، بحثًا عن مرتكبي الجريمة الذين فروا بسرعة بعد إرتكابهم لجريمتهم.

للإشارة، فإن الضحية “ياسين سعودي”، ينحدر من ولاية خنشلة شرق الجزائر.

وهي المنطقة التي جاء منها معظم الضحايا الجزائريين الثمانية عشر الذين قتلوا في ظروف غير معروفة.

ويعمل القتيل، تاجر سيارات في المدينة، ويعيش في وضعية قانونية ومنتظمة مع عائلته التي كانت في فرنسا لعدة سنوات.