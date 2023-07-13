مقتل نائل.. منظمة العفو الدولية تخرج عن صمتها

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن وفاة نائل م، الذي قُتل على يد ضابط شرطة فرنسي. خلال تفتيش مروري في نهاية جوان في نانتير، تؤكد على الحاجة إلى إصلاح قواعد استخدام الشرطة للأسلحة النارية”. والتي تعتبر غير دقيقة بشكل خطير ومسموح بها.

وعلق نيلز موزنيكس، المدير الإقليمي الأوروبي: “إن إطلاق النار القاتل من قبل ضابط شرطة نائل. م يسلط الضوء على الضرورة الملحة لإجراء إصلاح شامل للقواعد الفرنسية. التي تحكم استخدام الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون. والتي تعتبر غامضة ومسمحة بشكل خطير”.

ويضيف نيلز موزنيكس: “يجب على السلطات (…) أيضًا اتخاذ تدابير حقيقية لمكافحة العنصرية المنهجية في الحفاظ على النظام في فرنسا”.

في عام 2022، سجلت فرنسا 13 حالة وفاة بعد رفض الامتثال أثناء عمليات التفتيش على جانب الطريق. وتسببت وفاة نائل م.، 17 عامًا ، في 27 جوان في نانتير. في حدوث موجات من الصدمة وأعادت إشعال الجدل حول الظروف التي تستخدم فيها الشرطة أسلحتها.

وعدل قانون في فيفري 2017 شروط فتح النار من قبل الشرطة التي كانت حتى ذلك الحين. خاضعة لقانون العقوبات ومبدأ الدفاع عن النفس كأي مواطن.

وتنص المادة 435-1 من قانون الأمن الداخلي (CSI) الآن على أنه يمكنهم إطلاق النار إذا رفضوا الامتثال. وإذا لم يتمكنوا من إيقاف السيارة إلا باستخدام سلاح وإذا كان السائق “من المحتمل أن يرتكب (…) هجمات على حياتهم أو سلامتهم الجسدية وحياة الآخرين “.

وختمت منظمة العفو الدولية “قتل نائل م هو مثال مأساوي على عيوب الصياغة الموسعة الواردة في المادة L.435-1. يُظهر مقطع الفيديو المتاح للجمهور هذا القتل أن السيارة المتقدمة لم تشكل تهديدًا لرجال الشرطة. لأنهم كانوا على جانب السيارة وليسوا أمامها”.