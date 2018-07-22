مقتل 11 سائق أجرة في هجوم مسلح بجنوب إفريقيا

أعلن متحدّث باسم الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد، عن مقتل 11 سائقا لسيارات أجرة في مدينة كوازولو ناتالج.

بمدينة جوهانسبورغ، في كمين نصبه لهم مسلحون.

وكان السائقون، وهم أعضاء في رابطة لسائقي سيارات الأجرة، في حافلة صغيرة.

حيث هاجمهم مسلّحون مجهولون وفتحوا عليهم النار خلال عودتهم من جنازة زميل لهم في كوازولو ناتال.

وقال جاي نايكر المتحدث باسم شرطة كوازولو ناتال،”وقع إطلاق النار، حيث تعرّضت المركبة لكمين وسقط 11 قتيلا.

فيما أصيب أربعة بإصابات خطيرة وهم حاليا في المستشفى”

وأضاف ذات المسؤول أنّه “وقع الكثير من أحداث العنف المتصلة بسيارات الأجرة في المنطقة لكنّنا ما زلنا نحقّق لمعرفة الجناة.