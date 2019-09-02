مقتل 11 شخصا في حادث مرور بين رڤان وبرج باجي مختار

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون،فجر أمس الأحد، في حادث مرور مروع وقع شمال المقاطعة الإدارية برج باجي مختار

وبالضبط بمنطقة PK400 على الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين أدرار وبرج باجي مختار مرورا بمدينة رڤان.

وحسب مصادر «النهار» من برج باجي مختار، فإن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل الجماعي رباعية الدفع.

كانت قادمة من برج باجي مختار نحو رڤان، بعدما حاول سائق المركبة تجاوز الحاجز الأمني المتواجد بالمنطقة.

نظرا للرقابة المشددة على المركبات بهذه الجهة.

فيما أوضحت ذات المصادر التي أوردت الخبر أن معظم الضحايا من جنسيات إفريقية.

ولم تؤكد فيه مصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى المنطقة عدد الضحايا والجرحى إثر هذا الحادث الأليم.

لتبقى هذه الحصيلة أولية، وذلك بسبب صعوبة تضاريس المنطقة الواقعة وسط صحراء تنزروفت على الطريق الوطني رقم 6.

والذي يعرف لدى سكان منطقتي رڤان وبرج باجي مختار بطريق الموت نظرا لعدد الحوادث الأليمة والمميتة.

والتي حصدت العديد من الأرواح، خاصة خلال السنوات الأخيرة، بسبب وضعية الطريق المزرية. والتي يطالب السكان بضرورة تسجيل مشروع خاص لتعبيده وتهيئته قصد إنهاء معاناة سكان هذه المناطق