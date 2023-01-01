مقتل 12 شخصا في حوادث المرور ليلة رأس السنة

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 239 آخرون بجروح إثر 175 حادث مرور وقع عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، سجلت أثقل حصيلة بولاية أدرار. حيث توفي 7 أشخاص وأصيب 5 آخرون على مستوى طريق الوئام ببلدية رقان.

كما توفي 4 أشخاص بولاية خنشلة تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزل ببلدية ششار.

فيما قام عناصر الحماية المدنية بإسعاف 15 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة.

وتمت هذه التدخلات، بكل من ولايات باتنة والنعامة و عين تموشنت وتيارت والبيض.