مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في إنقلاب حافلة بمصر

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون، ليلة السبت، جراء حادث انقلاب حافلة رحلات سياحية بطريق السويس و القاهرة بمصر حسب ما اوضحته وسائل إعلام مصرية.

وقالت مصادر طبية محلية إن سيارات الإسعاف نقلت 8 جثث من مكان الحادث، ليرتفع لاحقا عدد الضحايا إلى 12 بسبب خطورة حالات بعض المصابين.

وأضافت المصادر أنه تم حتى الآن تسجيل 34 جريحا، مضيفة أن القتلى والمصابين بينهم أطفال.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالسويس، إسماعيل الحفناوي، حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام.

وتبين أن الحافلة المنكوبة كانت قادمة من شرم الشيخ متجهة إلى القاهرة، وخرجت إلى طريق السويس القاهرة ووقع الحادث بعد نحو 2 كم، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.

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