مقتل 14 شخصا وجرح 71 آخر في حوادث مرور

أغلب الضحايا شباب في مقتبل العمر

لقي 14 شخصا مصرعهم خلال حوادث مرور خطيرة في 7 ولايات، خلال الأسبوع الجاري، والتي أسفرت عن إصابة 71 شخصا.

ففي ولاية غرادية، توفي شخص وأصيب 29 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد حادث مرور وقع في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، عند مدخل مدينة حاسي لفحل بالطريق الوطني رقم واحد، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين خط شلف- تمنراست، كان على متنها 33 شخصا بشاحنة نقل بضائع ذات مقطورة، إضافة إلى سيارة سياحية.

وفي غليزان، خلف حادث مرور خطير ومروع وقع قرب بلدية زمورة بولاية غليزان، مصرع امرأتين في عقديهما الثاني والسادس وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم طفلة لا يتعدى عمرها 4 سنوات في حالة حرجة، إثر اصطدام ما بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، كما لقي شيخ في المسيلة يبلغ من العمر 75 سنة وبالتحديد ببئر ماضي على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بحمام الضلعة في المسيلة مصرعه إثر دهسه من قبل سيارة سياحية.

وعلى الصعيد ذاته، شهد إقليم ولاية قسنطينة، مساء أول أمس، وقوع حادثي سير خطيرين في منطقتين مختلفتين، أسفرا عن مقتل شخصين إثنين.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن التدخل الأول تمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة وسيارة، أصيب على إثرها الضحية «ي.ب» البالغ من العمر 53 عاما بجروح خطيرة لفظ بسببها أنفاسه الأخيرة، بعد نقله إلى المستشفى الجامعي، أما الحادث الثاني فتسبب في وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما يدعى «ش.خ» بعدما انحرفت به مركبته وارتطمت بشجرة.

وأسفر حادث مرور خطير بولاية الأغواط عن وفاة شخص وجرح 33 آخرين، إثر إصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة وسيارة على مستوى حاسي لفحل بغرداية و الحادث.

وفي الشلف، لقي أول أمس، 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر إنحراف سيارة من نوع «إكسبراس» واصطدامها بحافلة لنقل المسافرين من نوع «كواستر» بمنطقة برطالي على المحور الوطني رقم 19 ببلدية الشطية بالشلف.