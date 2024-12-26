مقتل 14 عنصرا من الداخلية السورية على يد “فلول” نظام الأسد

قتل 14 عنصر أمن وأصيب 10 آخرون، اليوم الخميس، في كمين نصبته “فلول” نظام بشار الأسد ضد قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة في محافظة طرطوس.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أوضح وزير الداخلية في الإدارة السورية الجديدة محمد عبد الرحمن. أن عناصر من فلول نظام بشار الأسد المخلوع نصبوا كميناً للقوات التابعة لوزارة الداخلية في طرطوس. مشيرا أن 14 عنصراً من قوات الأمن قتلوا وأصيب 10 آخرين في الكمين.

وأضاف وزير الداخلية أن الكمين “استهدف القوات التابعة لوزارة الداخلية والتي كانت تؤدي واجبها في ضمان سلامة وأمن الأهالي في ريف طرطوس”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور