مقتل 18 مهاجرا إفريقيا على يد الشرطة المغربية

لقي 18 مهاجرا افريقيا مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، خلال محاولتهم عبور جيب مليلية الإسباني، أمس الجمعة.

وتوفي المهاجرون الأفارقة، إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة لمنع حوالي 2000 منهم عبور جيب مليلية الإسباني.

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الاقتحام جاء بعد يوم من اشتباك المهاجرين مع أفراد الأمن المغربي. الذين كانوا يحاولون إخلاء مخيمات أقاموها في غابة قرب مليلية.

أين تدخلت الشرطة المغربية بقسوة واستخدمت القوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين.

ودعت الجمعية، إلى فتح “تحقيق جاد لتحديد ملابسات هذه الخسائر الفادحة”. التي تدل على أن “سياسات الهجرة المتبعة مميتة”.

وحذرت الجمعية من أي محاولة لدفن المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم بسرعة دون فتح تحقيق قضائي سريع وشامل وجاد.

كما دعت إلى تحديد المسؤوليات وأوجه القصور التي كانت وراء الخسائر الفادحة. بما في ذلك تحديد هوية هؤلاء المهاجرين الضحايا و إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم.

واشارت الجمعية، إلى أن عشرات المهاجرين المصابين بجروح خطيرة تركوا دون أي مساعدة لمدة 9 ساعات تقريبا.

وكان المصابون محاطين بالقوات العمومية في وقت كانوا في حاجة ماسة إلى رجال إنقاذ وسيارات إسعاف.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp