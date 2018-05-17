مقتل 19 إرهابيا وتدمير عدد من المخابئ بمصر

أعلن الجيش المصري مقتل 19 إرهابيا وتدمير عدد من مخابئهم، شمال ووسط سيناء، بشأن العمليات الجارية في شبه الجزيرة الواقعة شرقي مصر.

وأوضح البيان أن القوات عثرت بحوزة الإرهابيين على عدد من البنادق الآلية والذخائر، ودمرت عربة كانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة .

كانت في طريقها لاختراق الحدود الغربية.

وأورد إن العمليات التي شاركت فيها القوات الجوية، أسفرت عن “القضاء على 19 إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات.

واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وأجهزة الاتصال والملابس العسكرية.

ومجموعة من الكتب التي تحتوي على التحريض الجهادي”، شمال ووسط سيناء.

كما تم اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، والقبض على 20 فردا من المطلوبين لدى العدالة.

وبدأت مصر منذ أشهر حملة مكثفة للقضاء على المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” التابع لـ”داعش”، الذي يطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”.”