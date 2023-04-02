مقتل 22 شخصا جراء عاصفة عنيفة في أميركا

أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة إجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق. مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المسؤولون إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة بآركنسو. وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية يوم الجمعة. كما قتل 4 آخرين جراء العواصف في إلينوي. و3 لقوا حتفهم في إنديانا. و7 قتلوا في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسبي.

قال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات بسبب العاصفة لم يتحدد بعد. كما أفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك في ولاية ميسيسيبي المجاورة.

وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم بسبب عاصفة في مقاطعة كروفورد بعد انهيار مبنى سكني.

توفي رجل يبلغ من العمر 50 عاما في مدينة بلفيدير شمال إلينوي بعد انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا. وقال دان زاكارد، وهو مسؤول كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون اليوم السبت إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين.

وعلى الصعيد ذاته أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية أمس السبت في أجزاء من شرق الولايات المتحدة. مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها على 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية آركنسو وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك. ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة، وهي عاصمة الولاية.

واجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

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