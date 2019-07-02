مقتل 23 شخصا وفقدان 300 آخرين في هجوم مسلح بمالي

كشفت السلطات المالية عن مقتل 23 شخصا، و300 آخرين في عداد المفقودين في هجوم شنه مسلحون على إحدى القرى وسط مالي.

وذكرت السلطات المالية، في بيان أمس الإثنين، أنّ مسلحين هاجموا في وقت سابق قرية تقطنها قبائل تعود لعرقية “الفولاني” التي تمتهن الرعي وسط البلاد وقتلوا 23 شخصا، فيما لم يعرف مصير نحو 300 آخرين إلى حد الآن.

وأكدت المصادر ذاتها، أنّ قريتين أخريين تسكنهما عرقية “الفولاني” تعرضتا مساء الأحد لهجوم مماثل من قبل مسلحين من عرقية “الدوجون” دون معرفة حصيلة المعارك مشيرة إلى أن هذين الهجومين يأتيان ضمن سلسلة من الهجمات الدامية المتبادلة بين الرعاة والمزارعين التي أججها هذا العام الوجود المتزايد للجماعات المسلحة بالمنطقة.

كما أشارت إلى أن هذه الأحداث الدامية تأتي بعد ساعات قليلة من حادثة منفصلة وقعت بوسط مالي وقتل فيها 12 مدنيا، منهم رضيعين عندما انفجرت حافلة عقب اصطدامها بلغم أرضي ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.