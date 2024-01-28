 مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات في هجوم عند الحدود الأردنية السورية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، مقتل 3 من عناصره وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في شمال شرق الأردن.

وفي اول ردة فعل للبنتاغون، تم وصف هذا الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن بالتصعيد الخطير.

وأشار مسؤولون امريكيون، إلى أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود من قواتهم في هجمات على مصالح امريكية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال مسؤول أمريكي في تصريحات اعلامية لقناة الجزيرة، إن عدد الإصابات جراء الهجوم ارتفع إلى نحو 30 في صفوف القوات الأمريكية.

فيما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤول أمريكي قوله إن الهجوم وقع ليلا في البرج 22، وهو موقع صغير في الأردن قرب الحدود السورية.

وأضاف المسؤول أن القاعدة المستهدفة تضم قوات الهندسة والطيران والخدمات اللوجستية والأمنية الأمريكية.