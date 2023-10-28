مقتل 311 جنديا صهيونيا بعد اقتحامهم غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني، عن مقتل 311 جنديا في العمليات العسكرية التي يقودها الجيش على قطاع غزة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي لتقرير الحرب اليومي: “لقد قمنا بتسليم رسائل إلى 311 عائلة قتيل و229 عائلة مختطف”.

وشنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت قطاع غزة ليلة السبت “اقتحام فاشل”، في عملية عسكرية واسعة النطاق.

واندلعت مواجهة عنيفة ليلة السبت بين المقاومة والكيان الصهيوني في ما يُسمى بـ “الاجتياح البري”.

وواجهت القوات الصهيونية مقاومة شديدة من قبل مقاتلي حركة حماس. الذين استخدموا الأنفاق والتحصينات الأرضية لتعطيل تقدم القوات الإسرائيلية.

وتمكنت القوات الصهيونية من دخول قطاع غزة في عدة مواقع، لكنها لم تتمكن من السيطرة على أي منطقة واسعة النطاق. كما تعرضت القوات الإسرائيلية إلى خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.