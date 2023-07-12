مقتل 34 شخصا في قصف عشوائي على سوق بالسودان

لقي 34 مدنياً بينهم أطفال، حتفهم، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف عشوائي على السوق الشعبي بأم درمان في السودان.

وحسب بيان لوزارة الصحة السعودية، بدأ “الضرب في عدّة مناطق من الثامنة إلى الحادية عشر مساءً من ليلة الثلاثاء.

وأضافت أن “كل المتواجدين في السوق كانوا من تجار الخضراوات وعربات النقل الكبيرة والمتوسطة”.

ويشهد السودان، منذ منتصف أفريل الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت آلاف القتلى والجرحى.

إضافة إلى أنّ أكثر من 2.8 مليون شخص فرّوا من منازلهم وأصبح أكثر من 560 ألفاً منهم لاجئين في الخارج جراء الأزمة الانسانية.