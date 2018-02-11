مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

لقى 5 أشخاص حتفهم، بينهم منفذ الهجوم، في واقعتي إطلاق نار داخل شقة، وفي مجمع سكني بولاية كنتاكي الأمركية.

ووقع الحادث الأول في شقة عثر فيها رجال الشرطة على قتيلين في المطبخ، تلاها إطلاق نار في مجمع سكني قريب عثر فيه على جثتين أخريتين.

كما عثر على مطلق النار الذي عرفته الشرطة باسم جوزيف نيكيل.

وقال مأمور مقاطعة جونسون بالولاية، داوين برايس، على صفحته فيسبوك مساء السبت “وقع الحادث وشهد أعمال قتل مروعة”.

ولم تفصح السلطات عن هوية الضحايا الأربعة الآخرين حتى يتم إبلاغ أقاربهم، فيما لم يتم الكشف عن دوافع الهجوم.