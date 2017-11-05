مقتل 5 جنود يمنيين بعد تفجير انتحاري بعدن

لقي 5 جنود يمنيين مصرعهم، جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مدينة “عدن”.

فما نجا مدير أمن عدن العميد شلال على شائع من هذا الهجوم.

وأوضحت مصادر إعلام اليوم الأحد، أن التفجير “استهدف إدارة البحث الجنائي في” خور مكسر” بمحافظة عدن.

مضيفة، أن “السيارة المفخخة انفجرت في مقدمة موكب مدير أمن عدن العميد شائع، أثناء دخوله المبنى.

للإشارة، يأتي هذا التفجير في الوقت الذي هزت فيه سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت.

إثر قصف شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية على معاقل للمتمردين الحوثيين في اليمن