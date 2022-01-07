مقتل 55 صحفياً خلال عام 2021

أصدرت منظمة اليونسكو، بيانا صحفيا، كشفت من خلاله عن مقتل 55 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام من جميع أنحاء العالم خلال عام 2021.

وأكدت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في بيان صادر عن منظمتها، أنه “مرة أخرى في العام 2021، دفع عدد كبير جدا من الصحفيين الثمن الباهظ إزاء سعيهم للكشف عن الحقيقة”.

وذكرت أزولاي، بأن “العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى معلومات مستقلة وواقعية. يتعين علينا أن نعمل المزيد حتى يتمكن أولئك الذين يعملون بلا كلل من أجل توفير هذه المعلومات من القيام بذلك دون خوف”.

وأشار البيان، أن مرصد (يونسكو) للصحفيين الذين لقوا حتفهم، سجل أن 55 جريمة قتل راح ضحيتها صحفيون في عام 2021.

وأوضح البيان، أن ثلثا الجرائم وقعت في بلدان خالية من النزاعات المسلحة. ما يظهر المخاطر المستمرة التي يواجهها الصحفيون في عملهم اليومي من أجل التنديد بالأفعال البغيضة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بـ”تحول كامل للوضع”،لأنه في عام 2013،وقع ثلثا عمليات القتل في البلدان التي تشهد نزاعات.

عام 2021 غالبية الوفيات وقعت في منطقتين فقط آسيا والمحيط الهادئ

وفي عام 2021 – يضيف المصدر ذاته- ، حدثت غالبية الوفيات في منطقتين فقط : في آسيا، والمحيط الهادئ، (23 جريمة قتل)، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (14 جريمة قتل)، مشيرا إلى أنه “إذا كان عدد جرائم قتل الصحفيين قد بلغ أدنى مستوى له منذ عقد، فإن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يزال ينذر بالخطر ،ويظل واسع الانتشار”.

وأوضحت المنظمة الأممية، أن”87 بالمائة من جرائم قتل الصحفيين المسجلة منذ عام 2006 لم يتم حل حيثياتها بعد”.

وأفادت بأن الصحفيين في جميع أرجاء العالم “لا يزالون أيضا ضحايا للعديد من حالات السجن. وكذا الاعتداءات الجسدية والترهيب، والمضايقات، لاسيما عند تغطيتهم للاحتجاجات والمظاهرات”.

وتتعرض نسبة مقلقة من الصحفيات للتحرش عبر الإنترنت. كما أظهر تقرير نشرته (يونسكو) في أفريل الماضي، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء الصحفيات عانين بالفعل من العنف عبر الإنترنت في علاقة بعملهن.

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