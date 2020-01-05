مقتل 6 أشخاص وإصابة اخرين في حادث دهس بإيطاليا

لقي ستة أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، جراء حادث دهس سيارة لمجموعة سياحية في مقاطعة جنوب تيرول “ألتو أديجي” شمال إيطاليا.

وأفادت مصادر أمنية إيطالية، اليوم نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة مجموعة سياحية، فيما أصيب اخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال المتحدث بإسم الشرطة الإيطالية في مدينة بولسانو أن ضحايا الحادث الستة قدموا من ألمانيا.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة برونيك عند حدود الساعة الواحدة صباحا.

وأعلنت الشرطة الإيطالية فتح تحقيق للوقوف في ملابسات الحادث، فيما لم يتم تحديد هوياة الضحايا بعد.