مقتل 66 شخصا في تحطم طائرة إيرانية

تحطمت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الأحد، بمحافظة أصفهان وسط البلاد، فيما أكدت تقارير إعلامية مقتل جميع ركابها.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي تأكيده سقوط طائرة ركاب إيرانية.

كانت متجهة من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد، مشيرا إلى أنها كانت تحمل 60 راكبا و6 أفراد من طاقمها.

وقال بروجردي، أن الطائرة سقطت فعلا وما زالت عمليات البحث والتدقيق مستمرة.

مضيفا أن الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهرا.

و بدروه أعلن مسؤول الطوارئ الإيرانية، بأن الطائرة اختفت عن صفحة الرادار عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وسقطت في ضواحي منطقة سميرم بمحافظة إصفهان وسط إيران وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.