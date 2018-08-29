مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري بمحافظة الأنبار بالعراق

أفاد مصدر أمني غربي العراق بمحافظة الأنبار، بأنّ سبعة أشخاص بينهم خمسة من أفراد القوات الأمنية قتلوا.

وأصيب خمسة آخرون بجروح مختلفة، في تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة استهدف نقطة تفتيش للقوات الأمنية غرب المحافظة.

وقال الرائد صبحي إبراهيم من قيادة عمليات الأنبار، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنّ انتحاريا هاجم بسيّارة مفخّخة.

نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش وحشد العشائر عند المدخل الجنوبي لمدينة القائم غربي المحافظة”.

وأضاف إبراهيم، أنّ التفجير أسفرعن مقتل اثنين من أفراد الجيش وثلاثة من حشد العشائر واثنين من المدنيين.

وإصابة خمسة أشخاص من بينهم أربعة أفراد من القوات الأمنية بجروح والحاق اضرار مادية بعدد من السيارات ومباني

نقطة التفتيش.

و أشار إلى أنّ القوات الأمنية عزّزت من إجراءاتها في المنطقة تحسّبا من وقوع هجمات أخرى.