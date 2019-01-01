مقتل 7 أشخاص في حريق بمبنى سكني بأورينبورغ في روسيا

أودى حريق جديد في مبنى سكني، وقع اليوم الثلاثاء، بمدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ في روسيا بحياة 7 أشخاص من بينهم أطفال .

وقد اندلع الحريق حوالي الساعة السادسة صباحا بتوقيت موسكو ، حسبما ذكره المكتب الصحفي في وزارة حالات الطوارئ في المقاطعة .

وأضاف المصدر ، أنّ منزل سكنيا احترق بشكل كامل ، وبعد اخماد الحريق تم العثور على جثث سبعة أشخاص، بينهم أطفال “.

يُذكر أنّ حادث آخر كان وقع صباح يوم أمس الإثنين في مبنى سكني في مدينة “خاباروفسك بشرق روسيا’ نتيجة انفجار أنبوب غاز ، وقد أسفر عن مقتل 3 أشخاص .