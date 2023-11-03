مقتل 72 من موظفي “الأونروا” في غزة جراء قصف الإحتلال

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن عدد كبير من موظفيها في غزة قتلوا جراء قصف الإحتلال الصهيوني.

وقالت “الأونروا”: “72 من موظفينا قتلوا في غزة، وهو أكبر عدد من عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة يقتل في نزاع خلال وقت قصير.”

وأضافت أن هناك نحو 695 ألف نازح يقيمون في 149 منشأة بمختلف أنحاء قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا في السياق ذاته أن توفير الإغاثة الأساسية للنازحين يمثل تحديا كبيرا بسبب استمرار القصف الصهيوني على قطاع غزة.

وكان الإحتلال الصهيوني قد ارتكب مجرزة جديد اليوم بقصفه بوابة مجمع الشفاء الطبي بغزة، حيث استشهد على اثرها 60 فلسطينيا واصيب العشرات في حصيلة أولية.