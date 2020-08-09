مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سيّاح فرنسيين رميا بالرصاص في النيجر

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مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سيّاح فرنسيين رميا بالرصاص في النيجر
بقلم معين تيت

قتل، اليوم الأحد، ثمانية أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين ونيجريان رميا بالرصاص على يد مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة “كوريه” بالنيجر.

وحسب موقع “أورو نيوز” الإخباري، فقد قام مسلحون يركبون دراجات نارية بإطلاق النار على 8 أشخاص أردوهم قتلى، بينهم 6 سيّاح فرنسيين ونيجريان بمنطقة “كوريه” التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب إفريقيا.
وذكرت وكالة “فرانس برس” بأن حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا، ذكر بأن عدد القتلى بلغ ثمانية أشخاص هم نيجريان، أحدهما “دليل سياحي” والآخر سائق، والستة الباقون سيّاح فرنسيون.


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