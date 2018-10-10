مقتل 8 جنود تشاديين وأزيد من 40 شخصا من جماعة “بوكو حرام” خلال مواجهات

أعلن متحدث بإسم الجيش التشادى في نجامينا، أن 8 جنود تشاديين قتلوا، اليوم الأربعاء، في منطقة بحيرة تشاد.

خلال مواجهات مع عناصر جماعة “بوكو حرام”، قتل خلالها أيضا 48 عنصرا من التنظيم الإرهابى.

وقال المتحدث: “هاجم إرهابيو بوكو حرام في ساعة مبكرة، من صباح الأربعاء، موقعا لقوات الدفاع في بلدة كايجا كيندجي”

مضيفا: ” أن قوة الجيش تصدت بقوة للمهاجمين، ما أدى إلى مقتل ثمانية جنود تشاديين، وإصابة أحد عشر آخرين، فى حين قتل 48 عنصرا من “بوكو حرام” المصنفة كجماعة إرهابية”.

ورغم أن “بوكو حرام” هي جماعة من نيجيريا الا ان هجماتها الإرهابية تعدت الحدود لتصل الى دول الجوار على غرار تشاد و الكاميرون.