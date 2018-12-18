مقتل 80 صحفيا في العالم سنة 2018

أعلنت منظمة “صحفيون بلا حدود” الدولية، عن ارتفاع عدد الصحفيين المقتولين عبر العالم إلى 80 صحفيا خلال سنة 2018.

وأضافت المنظمة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 15 شخصا، مما كان عليه في العام الماضي .

فيما احتجز 348 صحفيا بسبب عملهم، كما لا يزال 60 محتجزين كرهائن، وفقدان 3 صحفيين.

وتطرق التقرير، إلى قضية قتل الصحفي السعودي، “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده باسطنبول، وكذلك قتل الصحفي السلوفاكي، “يان كوتسياك”، من صحيفة “Aktuality.sk” الإلكترونية في فبراير الماضي،

مشيرا أن مقتلهما أصبحا الجريمتين الأكثر شهرة في العالم.

ويرى خبراء المنظمة، أنّ قائمة الدول الأكثر خطرا بالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام تضم اليوم أفغانستان (15 قتيلا) وسوريا (11 قتيلا) والمكسيك (9 قتلى).

ودخلت الولايات المتحدة هذه القائمة أيضا بعد أن أطلق أمريكي في نهاية جوان الماضي، النار على العاملين في مكتب هيئة تحرير صحيفة “كابيتل غازيت” بمدينة أنابوليس في ولاية ماريلاند، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 صحفيين