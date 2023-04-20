مقتل 90 شخصا في حادث تدافع خلال توزيع مساعدات مالية باليمن

لقي ما لا يقل عن 90 شخصا مصرعهم وأصيب 322 بجروح، اليوم الخميس، خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وحدثت المأساة مع اقتراب حلول عيد الفطر، خلال فترة غالبا ما توزع خلالها مبالغ مالية ومساعدات على الفقراء.

وقال مسؤول أمني حوثي: “قُتل ما لا يقل عن 90 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة” في حادثة التدافع.

وأكد مسؤول طبي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وتابع المسؤول الأمني أن “بين القتلى نساءً وأطفالا”.

ووقعت الحادثة داخل مدرسة معين حيث تجمع المئات لتلقي مساعدات، بحسب روايات شهود عيان. وقال بعضهم إن إطلاق نار أدى إلى التدافع.

وأظهر تسجيل مصور نشرته قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عشرات الأشخاص يتدافعون في مكان ضيق. فيما يتعالى صراخ بعضهم وسط صيحات “عودوا للوراء، عودوا للوراء”.

ووقعت الحادثة “بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار”.

وتمّ نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط إثنين من التجّار القائمين على الموضوع.