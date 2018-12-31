مقتل 94 صحفيا عبر العالم في 2018

ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الإثنين، بأن 94 صحفيا لقوا حتفهم، جراء أعمال عنف أثناء أدائهم لمهمتهم الإعلامية عبر مختلف أرجاء العالم في 2018.

وكانت السنة الماضية 2017 قد عرفت مقتل 84 صحفيا.

وحسب تقرير للإتحاد فإن هؤلاء الصحفيين، إما قتلوا عمدا أو بسبب تفجيرات،أو تعرضوا لإطلاق نار أثناء تغطيتهم لأحداث مختلفة.

وتتصدر أفغانستان القائمة حيث قتل فيها 16 صحفيا، تليها المكسيك التي شهدت مقتل 11 صحفيا.

فيما حلت سوريا ثالثا بمقتل 8 صحفيين، ثم الهند 7، وبعدها باكستان والصومال والولايات المتحدة بـ 5 صحفيين لكل منها.

ودعا رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، فيليب ليروث، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى إقرار مسودة معاهدة تتعلق بأمن وحماية الصحفيين.