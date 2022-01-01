مقتل شاب بعد إصابته بضربة حجر خلال شجار في “تخمارت” بتيارت

بسبب خلاف حول كشك فوضوي

لقيَ، أمس، شاب حتفه بعدما تعرض لضربة بواسطة حجر قرب منزله في إقليم بلدية “تخمارت” بولاية تيارت.

وعلمت “النهار” من مصادر محلية مطلعة، أن الجريمة وقعت على مستوى حي “البابور” بمدينة “تخمارت”، صباح أمس السبت، حيث نشب شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص، على خلفية خلاف حول كشك فوضوي.

وبعد تحوّلت الملاسنات إلى معركة بالتشابك بالأيدي والضرب بكل ما يصلح لإلحاق الأذى، تلقى أحد المتواجدين بموقع الشجار، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 19 سنة، ضربة بواسطة حجر، أصابه على مستوى الرأس.

وبعد سقوط الضحية أرضا فاقدا للوعي، تم نقله بسرعة نحو المستشفى، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، رغم محاولات إنقاذه.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا للوصول إلى ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.