مقتل مُصلٍّ في مسجد بـ”لاغراند كومب”.. المسجد الكبير بباريس يدين ويستنكر

عبّر المسجد الكبير بباريس عن صدمته الشديدة لمقتل أحد المصلين صباح اليوم الجمعة في مسجد بـ”لاغراند كومب” بالقرب من أليس، في مقاطعة جارد.

وأدان المسجد الكبير في باريس، في بيان له، بأشد العبارات هذا العمل الشنيع والخطير للغاية والذي ارتُكب في المسجد بيت الله الحرام.

كما طالب السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجريمة. والكشف السريع عن أسبابها وظروفها المثيرة للقلق. والعثور على الجاني الذي يخضع للتحقيق بتهمة القتل.

وفي الأخير، تقدّم المسجد الكبير في باريس بأحر التعازي إلى عائلة الضحية الذي كان يقوم بتنظيف المسجد. قبل لحظات من وقوع المأساة.