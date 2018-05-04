مقتنعة بالتعدد تسعى لكي تحصل الهناء وتسعد

بات لزاما علي، التفكير في المستقبل وكيف لي أن أحظى مرة أخرى بشريك العمر..شريك بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

مريم من ولاية خنشلة، أبلغ من العمر 27 سنة، مطلقة أم لطفل، ماكثة في البيت، جميلة وأنيقة ومحبة للحياة.

أرغب بكل صدق ومنتهى الجدية في اعادة التجربة، والتحرر من آثار الماضي، مع رجل تقي وأمين يقدر المرأة ويحترمها.

من أية منطقة في الوطن، سنه لا يتجاوز 48 عاما لا بأس ان كان أرملا أو مطلقا بأولاد، ولا أمانع الاقتران برجل متزوج وأكون له زوجة ثانية.

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