مقتنعة بالتعدد تسعى لكي تحصل الهناء وتسعد

باب الفرج
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مقتنعة بالتعدد تسعى لكي تحصل الهناء وتسعد
بقلم النهار أونلاين

بات لزاما علي، التفكير في المستقبل وكيف لي أن أحظى مرة أخرى بشريك العمر..شريك بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

مريم من ولاية خنشلة، أبلغ من العمر 27 سنة، مطلقة أم لطفل، ماكثة في البيت، جميلة وأنيقة ومحبة للحياة.

أرغب بكل صدق ومنتهى الجدية  في اعادة التجربة، والتحرر من آثار الماضي، مع رجل تقي وأمين يقدر المرأة ويحترمها.

من أية منطقة في الوطن، سنه لا يتجاوز 48 عاما لا بأس ان كان أرملا أو مطلقا بأولاد، ولا أمانع الاقتران برجل متزوج وأكون له زوجة ثانية.

للتواصل مع مريم، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام  3800/3801/3802 :
الرقم السّرّي:10

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