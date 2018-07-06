مقتنعة بالتعدد تناشد من يشاركها المبدأ      

حفيظة من ولاية تيارت، امرأة متقاعدة من سلك التعليم، تبلغ من العمر 50 سنة، مطلقة من دون أطفال.

مقبولة الشكل وأنيقة، تتمنى الزواج على سنة الله والرسول المختار مع رجل شهم وأمين، تقبله من أية ولاية في الوطن.

سنه أكثر من 50 سنة، مهما كانت حالته الاجتماعية، ترضى بالتعدد، مع رجل مقتنع بالمبدأ لديه مصدر رزق ثابت ومسكن خاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السّرّي : 30

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..