مقتنعة بالتعدد.. ولا أشترط سوى العفة والستر

الرقم السري :

135832

أين أنت يا فارس الأحلام.. لتنعم إلى جانبها بالسعادة على الدوام

بالرغم من أنها على عتبة الخمسين، إلا أن قلبها لا يزال مفعم بالحياة ، ينبض بتفاؤل كبير، اتصلت بنا سيدة تناشد زوجا صالحا يكون لها رفيقا وونيسا في الحياة، متميزة بأخلاقها الرفيعة، صاحبة قلب الحنون، وصدر رحب يعرف كيف يتخلص من الهموم، مقتنعة بروحها الراقية أن تفوز باحترام وحب كل من حولها، وهذا ما جعلها تعيش وهي في هذا السن على قيد أحلامها التي تصر بإذن المولى على تحقيقها.

إذا وبيقين كبير أن الله أمره بين الكاف والنون، وإذا قال للشيء كن فيكون، تتمنى الاقتران على سنة خير الأنام، فلكل من يهمه الأمر نقول: سيدة من العاصمة، تبلغ من العمر 49 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، تسعى يوميا وبكل ما أوتيت من ذوق جميل في الحياة، أن تكسر الروتين من خلال حرفتها التي تمارسها في البيت، فهي خياطة من الطراز الرفيع، تدير أمور البيت بكل براعة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تود أن يلاقيها النصيب، برجل ينتشلها من وحدتها ويحلق بها إلى بيته ويجعلها فيه ملكة، يكون على قدر من الطيبة، والأخلاق الفاضلة، تريده من إحدى ولايات الوسط من الوطن، سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما تقبل أن تكون الثانية لرجل عادل منصف لا يميل كل الميل.

طالع أيضا :

الرقم السري:

135785

لا يمكن أن تستقر الدنيا على حال، فمن بعد قوة يأتي الضعف، لولا الإيمان بالله والتفاؤل الذي يغمر القلب، هذا حالي بعد وفاة والدي، فانا سيدة طالما عشت طموحة وقوية، لكن موت والدي ضربني في مقتل، لكنني بفضل الله تمكنت من احتواء حزني، وها أنا اليوم أسعى لأعثر على نصيبي بإذن الله، فاخترت صفحة أدم وحواء التي رأيت فيها بصيص أمل لأحقق به الرجاء.

أنا عاصمية في العقد الخامس من عمري، مطلقة بدون أولاد، أحيا وحيدة بعد وفاة والديّ، على قدر من الأناقة والجمال، طيبة وحنونة، متقاعدة من مؤسسة هامة، وسيدة بليت من الطراز الرفيع.

أريد أن يكون لحياتي معنى إلى جانب رجل صادق ومحترم، اقبله حتى لو كان سبعينيا يحتويني وأحتويه، لا تهمني الولاية لأن الاستقرار أهم غاية، اقبل الارتباط بمطلق أو أرمل بأولاد بالغين، وكلّ أملي أن أجد ضالتي في أقرب الآجال.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا :