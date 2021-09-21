مقتنعة بالتعدد.. ولا ترجو سوى النية الطيبة والجدية

هي واحدة من الفتيات المتميزات. اللواتي يرغبن بالارتباط من أجل العفة والستر. شابة طيبة القلب حنونة ستكون لك قرة عين، تبلغ من العمر 37 سنة، من ولاية جيجل، عازبة لم يسبق لها الزواج، ماكثة بالبيت، جميلة جدا، وصاحبة أخلاق رفيعة.

تبحث عن النصيب الطيب، إلى جانب زوج صادق نيته جادة في إكمال نصف الدين، لا تطلب منه سوى حسن التقدير، والحب الجميل، تفضله من الشرق أو الجنوب، سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق حتى بأولاد، تقبل أن تكون زوجة ثانية شرط موافقة الأولى، عامل مستقر ولديه سكن خاص.

الرقم السري : 135613

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