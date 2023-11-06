مقداد عقون: هذا هو سبب تأخر إستلام السيارات عند بعض الوكلاء

كشف مقداد عڨون رئيس الأمانة التقنية المكلف بمتابعة ملف المركبات مدير مركزي مكلف بالذكاء الإقتصادي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن سبب تأخر إستلام السيارات عند بعض الوكلاء.

وقال المسؤول بوزارة الصناعة لدى نزوله ضيفا على برنامج 52 دقيقة إقتصاد بقناة النهار أن هناك علامة اوإثنين لا تراعي دفتر الشروط من حيث مدة تسليم المركبات للزبائن.

وأكد ذات المسؤول أن وكلاء السيارات يرجعون سبب التأخر في مدة تسبيم المركبات راجع إلى العدد الكبير من الطلبات وأكبر مما كان متوقع.

وكان من المفروض أن هؤلاء الوكلاء لايمسكون الطلبات على الزبائن حتى لا يحدث التأخر في الإستلام. وستتحسن الامور وهناك مراقبة لهؤلاء الوكلاء .

أما بخصوص الشكاوي الكثيرة من المواطنين لعدم إحترام وكلاء السيارات لدفتر الشروط بخصوص هناك مواطنين لديهم طلبات تفوق 6 أشهر ولم يتحصلوا على مركباتهم أوحتى تتعدى السنة.ومنهم من يتواجد بالعدالة. قال مقداد عڨون أن الدولة تحمي هذه الفئة.