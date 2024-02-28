مقدرة بـ10 آلاف دينار.. الشروع في صب منحة رمضان

أنهت العديد من البلديات عبر التراب الوطني، ضبط قوائم المستفيدين من منحة رمضان والمقدر بـ10 آلاف دينار. على غرار، العاصمة، وهران، تيارت، تبسة.

وشرعت، بلديات العديد من الولايات في صب منحة رمضان بداية من يوم الثلاثاء، بالحسابات البريدية للعائلات المعوزة التي تم تحديدها.

وكانت مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات، قد شرعت في وقت سابق في استقبال الملفات الخاصة باستفادة العائلات المعوزة من المنحة التضامنية. لشهر رمضان لسنة 2024.

وعن ولاية الجزائر، فقد كشف الوالي، عبد النور رابحي، سابقا، أن عدد المستفيدين لهذه السنة بلغ 62351 مستفيد. وتم رصد الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالعملية بقيمة تفوق 623 مليون دينار. كما سيتم تسديدها لمستحقيها قبل حلول شهر مارس المقبل.

وبلغ عدد المسجلين السنة الماضية أزيد من 2.7 مليون مستفيد من منحة رمضان عبر جميع الولايات.