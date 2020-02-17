مقدمة “The Voice Kids” تغادر البرنامج لهذا السبب!

أعلنت الإعلامية ناردين فرج، مقدمة “The Voice Kids”، مغادرتها البرنامج، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت الإعلامية، إلى أن ظهورها للمرة الأخيرة في البرنامج، سيكون في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة، والتي ستذاع يوم السبت المقبل.

وأرجعت ناردين فرج، مغادرتها البرنامج، لأسباب خارجة عن إرادتها، وذكرت أن إعلامية أخرى ستقوم بتصوير حلقة التصفية نصف النهائية، والحلقة الأخيرة.

وتمنت الإعلامية التوفيق، لكل العاملين في الموسم الثالت من “ذا فويس كيدز”.

وقالت عبر الفيديو أنها قررت عدم استكمال تصوير برنامج “The Voice Kids”، وأنه ستكون هناك إعلامية أخرى تشارك بدلًا منها.

وأضافت ناردين، أنها لا تريد أن تدخل في التفاصيل حول أسباب مغادرتها لمجموعة “mbc”، مؤكدة أنها بيتها الثاني، وأنها تعمل فيها منذ 7 سنوات.

وقالت ناردين، أنهم كانوا يراعونها وقت سفرها، ولكن هناك ظروفا خارجة عن إرادتها وهذه ليست مشكلة لإيمانها أن الله هو من يفتح أبواب ويغلق أبواب، والأهم هو أنها عندما تغادر مكانا فإنها تترك بصمة وسيرة جيدة.