مقراني: إجراءات إستباقية لتموين الأسواق بالمنتجات الواسعة الإستهلاك في رمضان

أعلن مدير تنظيم الاسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني عن جملة من الاجراءات الاستباقية تحضيرا للشهر الكريم.

وأكد مقراني، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه قد تم اتخاذ اجراءات لأجل التموين المنتظم للأسواق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار محددة.

وستتم العملية، عبر نظام رقمي يسجل كميات المخزون من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل شعب الحليب والحبوب والحبوب الجافة.

وتم اعداد برنامج خاص بتمويل الولايات الجنوبية الــ10 المعنية بتعويض تكاليف النقل البري.

وتم تخصيص حصص لمواد غذائية كعمل استباقي تمنح للمتعاملين المنخرطين في هذا الصندوق لتموين هذه المناطق.

كما سيتم إنشاء أسواق جوارية على مستوى 1541 بلدية وطنيا.