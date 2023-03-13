مقراني: رخص إستثنائية للبيع “بالصولد” في الأسواق.. مراقبة مشددة لمخازن البصل

قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، أنه تم ولأول مرة تخصيص رخصة استثنائية للمتعاملين والتجار في الأسواق للبيع بالتخفيض

وأشار مقراني، إلى أنه سيتم تشديد الرقابة لكل المخازن والمستودعات خاصة فيما يخص “البصل “. الزيت، السميد و كل و المواد الإستهلاكية. بالإضافة كذلك إلى مراقبة كل غرف التبريد خاصة المخصصة لمادة البصل لمحاربة الندرة في الأسواق.

كما كشف مقراني في سياق ذي صلة إلى أنه تم تنصيب خلية يقظة على مستوى الوزارة خلال شهر رمضان. لتتبع عملية التموين والتدخل لضمان الإستقرار في السوق.