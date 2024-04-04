مقراني: 136 ألف تدخل وحجز 237 طن من السلع في رمضان

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني. عن تسجيل 136151 تدخلا من طرف 7600 عونا تجاريا، على مستوى شتى الأسواق والوحدات الإنتاجية. منذ بداية شهر رمضان المبارك، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقال مقراني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أن التدخلات المسجلة سمحت بتحرير 26944 مخالفة و25630 محضرا رسميا ضد المخالفين. إلى جانب حجز 237 طنا من مختلف المنتجات المخالفة للمعايير واقتراح غلق 899 محلا تجاريا.

وأضاف مقراني، أن شهر رمضان لهذه السنة شهد إستقرارا من حيث أسعار كل المنتجات الفلاحية. نظرا لإقرار برنامج إستباقي ومخطط وطني لتموين أزيد من 500 سوق جواري بمختلف المواد الغذائية. على أن يستمر طيلة أيام السنة. مشيرا إلى أن الهدف من سنة 2024 هو تنظيم السوق على المستوى الوطني. وإعادة إستغلال أكبر عدد ممكن من الفضاءات التجارية الكبرى التي أصبحت تلعب دورا من حيث ديمومة توفير المنتجات واستقرار الأسعار.

وكشف ذات المتحدث، أنه من المرتقب إعداد خارطة وطنية لتوزيع كل المنتوجات الأساسية ما تمثل لوحة قيادة مركزية لتتبع مسار عملية التوزيع.